Почти каждая вторая сделка в Раменках проходит в проектах Донстрой

Компания Донстрой - один и главных застройщиков в Раменках. На его долю приходится почти 40% реализованных квартир в новостройках этого района.

За период с 2018 по 2022 годы на первичном рынке недвижимости в Раменках продано 9 266 квартир, при этом в жилых комплексах Донстрой реализовано 3 606 квартир, согласно данным аналитиков компании.

Донстрой приступил к реализации проекта комплексной застройки площадью 55 га в Раменках в 2018 году. Общая площадь проекта составляет 1,3 млн кв. м. Сегодня компания сдала шесть корпусов - 288 тыс. кв. м, что составляет 21% от всей площади строительства Донстрой в районе. Это первые очереди проектов "Огни" (84,6 тыс. кв. м), "Событие" (168 тыс. кв. м) и "Река" (35,3 тыс. кв. м). Многие собственники приступили к ремонту, а в "Огнях" уже отмечают новоселье.