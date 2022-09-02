Почти каждая вторая сделка в Раменках проходит в проектах Донстрой
Компания Донстрой - один и главных застройщиков в Раменках. На его долю приходится почти 40% реализованных квартир в новостройках этого района.
За период с 2018 по 2022 годы на первичном рынке недвижимости в Раменках продано 9 266 квартир, при этом в жилых комплексах Донстрой реализовано 3 606 квартир, согласно данным аналитиков компании.
Донстрой приступил к реализации проекта комплексной застройки площадью 55 га в Раменках в 2018 году. Общая площадь проекта составляет 1,3 млн кв. м. Сегодня компания сдала шесть корпусов - 288 тыс. кв. м, что составляет 21% от всей площади строительства Донстрой в районе. Это первые очереди проектов "Огни" (84,6 тыс. кв. м), "Событие" (168 тыс. кв. м) и "Река" (35,3 тыс. кв. м). Многие собственники приступили к ремонту, а в "Огнях" уже отмечают новоселье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательный контент
- Генерал ВСУ заявил о сотнях тысяч погибших украинцев
- Картофель-фри появится во всех ресторанах «Вкусно – и точка»
- Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцу «Вкусно — и точка»
- СМИ: компания Novelis откажется от российского алюминия
- Убийца «Мисс Кузбасс 2010» получил 12 лет колонии
- Оскар Пиастри заменит Даниэля Риккардо в команде McLaren F1
- Минсельхоз: Россия готова продать до 30 млн тонн зерна
- Замглавы МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия
- Мурашко спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru