Бочкарев: С начала года в Москве одобрено строительство 17,5 млн кв. м недвижимости
Инвесторы проявляют большой интерес к реализации градостроительных проектов в Москве, несмотря на санкции и экономические трудности. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Инвестиционное сообщество с уверенность смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 млн кв. м всех типов недвижимости в столице», — приводит слова заммэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Бочкарев пояснил, что интерес к реализации девелоперских проектов в Москве связан с их высокой маржинальностью и проводимой Стройкомплексом градостроительной политикой. Вице-мэр напомнил, что столица в дополнение к федеральному пакету мер приняла свой комплекс решений для поддержки бизнеса и строительной отрасли.
В свою очередь, председатель комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова рассказала, что наибольший объем одобренных строек приходится на долю жилья — около 8,3 млн кв. м. Вместе с тем вырос запрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости.
«Помимо жилья город согласился со строительством почти 4 млн кв. м недвижимости промышленного назначения. Еще более 3,5 млн кв. м разрешено построить под офисное назначение. Кроме того, город одобрил реализацию торговых объектов площадью почти 1,8 млн кв. м», — отметила Пятова.
Как напомнила председатель комитета, с начала года состоялось 28 заседаний Градостроительно-земельной комиссии Москвы во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- В ДНР обвинили ВСУ в новых обстрелах Донецка и Горловки
- Российских чиновников обяжут вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
- СМИ: Смертник устроил взрыв у здания российского посольства в Кабуле
- Цены на газ в Европе выросли на 30% после остановки «Северного потока»
- В Турции заявили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолет
- Минпромторг рассмотрит возможность ввода пошлин на мебель из-за рубежа
- «Почта России» запустит проект по доставке алкоголя в 2023 году
- Украинцы обвинили Зеленского во лжи народу
- СМИ: В России ужесточат требования для получения прав категории D
- Глава МИД Армении встретится в Москве с Лавровым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru