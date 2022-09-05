Бочкарев: С начала года в Москве одобрено строительство 17,5 млн кв. м недвижимости

Инвесторы проявляют большой интерес к реализации градостроительных проектов в Москве, несмотря на санкции и экономические трудности. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Инвестиционное сообщество с уверенность смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 млн кв. м всех типов недвижимости в столице», — приводит слова заммэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Бочкарев пояснил, что интерес к реализации девелоперских проектов в Москве связан с их высокой маржинальностью и проводимой Стройкомплексом градостроительной политикой. Вице-мэр напомнил, что столица в дополнение к федеральному пакету мер приняла свой комплекс решений для поддержки бизнеса и строительной отрасли.

В свою очередь, председатель комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова рассказала, что наибольший объем одобренных строек приходится на долю жилья — около 8,3 млн кв. м. Вместе с тем вырос запрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости.

«Помимо жилья город согласился со строительством почти 4 млн кв. м недвижимости промышленного назначения. Еще более 3,5 млн кв. м разрешено построить под офисное назначение. Кроме того, город одобрил реализацию торговых объектов площадью почти 1,8 млн кв. м», — отметила Пятова.

Как напомнила председатель комитета, с начала года состоялось 28 заседаний Градостроительно-земельной комиссии Москвы во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным.

