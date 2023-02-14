Бочкарёв: Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» готовы на 80%

По его словам, общая площадь объекта превышает 40 тысяч квадратных метров, в настоящее время готовность монолитных конструкций корпуса составляет 80%, а металлоконструкций – в 85%.

Он отметил, что также выполняется монтаж стеновых панелей для обеспечения теплового контура, идут подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей. Помимо этого, продолжается монтаж подрельсовых эстакад и завершается устройство монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов.

Бочкарёв указал, будущий отстойно-ремонтный корпус позволит в ежедневном режиме обеспечить техобслуживание 30 электропоездов, а также ночной отстой 25 составов.

«Будут оборудованы 33 канавы для технического осмотра и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки», – заключил заммэра.

Ранее Бочкарёв заявил, что в 2023 году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро, сообщает НСН.

