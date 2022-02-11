Бочкарев: В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 1 млн «квадратов» недвижимости

Один миллион квадратных метров недвижимости, включая более 500 тысяч «квадратов» жилья, ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, в Москве за это время также ввели в эксплуатацию шесть социальных объектов, включая два детских сада, два объекта спорта, а также объекты здравоохранения и культуры.

Бочкарев подчеркнул, что были введены и восемь объектов коммерческой недвижимости, среди которых административно-деловое здание, гостиница и складское сооружение.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьМоскваРоссия
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