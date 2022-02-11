Бочкарев: В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 1 млн «квадратов» недвижимости

По его словам, в Москве за это время также ввели в эксплуатацию шесть социальных объектов, включая два детских сада, два объекта спорта, а также объекты здравоохранения и культуры.

Бочкарев подчеркнул, что были введены и восемь объектов коммерческой недвижимости, среди которых административно-деловое здание, гостиница и складское сооружение.

