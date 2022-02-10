Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» в ЮАО
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» и рассказал о планах по реконструкции стадиона на улице Восточная.
По его словам, стадион будет сделан по современным стандартам. Собянин отметил, что будет увеличено количество трибунного пространства и мест на стадионе.
«Он будет по-прежнему служить спортсменам Москвы. Кроме этого, будет создано несколько тренировочных полей», - приводит пресс-служба мэра слова Собянина.
Мэр отметил, что в районе Симоновской набережной на месте промышленных территорий идет большое строительство. Там будет построен жилой район, школы, поликлиники и детские сады. Также Москва занимается реконструкцией Симоновской набережной, переходящей в Крутицкую набережную.
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