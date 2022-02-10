Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» в ЮАО

По его словам, стадион будет сделан по современным стандартам. Собянин отметил, что будет увеличено количество трибунного пространства и мест на стадионе.

«Он будет по-прежнему служить спортсменам Москвы. Кроме этого, будет создано несколько тренировочных полей», - приводит пресс-служба мэра слова Собянина.

Мэр отметил, что в районе Симоновской набережной на месте промышленных территорий идет большое строительство. Там будет построен жилой район, школы, поликлиники и детские сады. Также Москва занимается реконструкцией Симоновской набережной, переходящей в Крутицкую набережную.

