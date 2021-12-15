Бочкарев: в Москве с начала года построили более 50 объектов образования

Свыше 50 объектов в сфере образования более чем на 20 тысяч мест построили в Москве с января 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве активно строятся социальные объекты и обеспечивается необходимое количество мест в образовательных учреждениях. Так, одной из приоритетных градостроительных задач остается развитие социальной инфраструктуры города.