Бочкарев: в Москве с начала года построили более 50 объектов образования

Свыше 50 объектов в сфере образования более чем на 20 тысяч мест построили в Москве с января 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве активно строятся социальные объекты и обеспечивается необходимое количество мест в образовательных учреждениях. Так, одной из приоритетных градостроительных задач остается развитие социальной инфраструктуры города.

Бочкарев: в Москве порядка 60% социальных объектов строится за счет инвесторов

Бочкарев отметил, что большой вклад в развитие инфраструктуры вносят инвесторы, которые реализуют проекты комплексного развития территорий.

«Больше половины объектов образования, введенных в городе с начала года, построены именно за счет девелоперов», – резюмировал Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве за 11 месяцев построили 78 социальных объектов различного назначения.

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Фото: mos.ru
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