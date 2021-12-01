Бочкарев: в Москве порядка 60% социальных объектов строится за счет инвесторов

«С начала года в Москве введено более 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости коммерческого назначения», - отметил Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что создание коммерческой недвижимости способствует созданию дополнительных рабочих мест в разных точках города и комплексному развитию столичных районов.

В свою очередь председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марина Руднева отметила, что сейчас комплексный подход к застройке микрорайонов стал базовой нормой для застройщиков Москвы.

«Практически каждое возводимое в Москве здание включает в себя пространства для досуга и проведения культурных событий, места для занятий спортом, семейного досуга, игровые площадки, не говоря уже о магазинах и кафе», - добавила Руднева.

Бочкарев ранее заявлял, что в Москве с начала года введено в эксплуатацию и построено более 12 млн кв. метров недвижимости.

