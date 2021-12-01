Бочкарев: в Москве порядка 60% социальных объектов строится за счет инвесторов
С начала года в Москве введено в эксплуатацию 75 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
По его словам, построены объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры. Заммэра отметил, что девелоперы вносят большой вклад в создание новых мест приложения труда и в развитие социальной инфраструктуры.
«С начала года в Москве введено более 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости коммерческого назначения», - отметил Бочкарев.
Заммэра подчеркнул, что создание коммерческой недвижимости способствует созданию дополнительных рабочих мест в разных точках города и комплексному развитию столичных районов.
В свою очередь председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марина Руднева отметила, что сейчас комплексный подход к застройке микрорайонов стал базовой нормой для застройщиков Москвы.
«Практически каждое возводимое в Москве здание включает в себя пространства для досуга и проведения культурных событий, места для занятий спортом, семейного досуга, игровые площадки, не говоря уже о магазинах и кафе», - добавила Руднева.
Бочкарев ранее заявлял, что в Москве с начала года введено в эксплуатацию и построено более 12 млн кв. метров недвижимости.
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