Бочкарев: в Москве порядка 60% социальных объектов строится за счет инвесторов

С начала года в Москве введено в эксплуатацию 75 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, построены объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры. Заммэра отметил, что девелоперы вносят большой вклад в создание новых мест приложения труда и в развитие социальной инфраструктуры.

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«С начала года в Москве введено более 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости коммерческого назначения», - отметил Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что создание коммерческой недвижимости способствует созданию дополнительных рабочих мест в разных точках города и комплексному развитию столичных районов.

В свою очередь председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марина Руднева отметила, что сейчас комплексный подход к застройке микрорайонов стал базовой нормой для застройщиков Москвы.

«Практически каждое возводимое в Москве здание включает в себя пространства для досуга и проведения культурных событий, места для занятий спортом, семейного досуга, игровые площадки, не говоря уже о магазинах и кафе», - добавила Руднева.

Бочкарев ранее заявлял, что в Москве с начала года введено в эксплуатацию и построено более 12 млн кв. метров недвижимости.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосква
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