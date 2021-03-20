Бочкарев: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России
Материалами, инструментами и оборудованием строительную отрасль Москвы обеспечивают предприятия почти половины России. В возведении объектов московского метрополитена задействованы порядка 50 компаний страны. Об этом заявил заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России. Например, только для нужд программы развития московского метрополитена требуется колоссальный объем материалов и оборудования, поставщиками которого выступают в основном регионы России. Свою продукцию московским метростроителям поставляют порядка 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов», - заявил Андрей Бочкарев.
Эти организации производят стройматериалы, технологическое оборудование, системы связи и безопасности и многое другое. По мнению главы Стройкомплекса, московская градостроительная программа «формирует стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед» и отметил эту особенность в период сокращения «физических» рабочих мест на фоне пандемии коронавируса.
Ранее заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов заявил, что в ближайшем будущем в новостройки Москвы придёт цифровизация. Он отметил, что элементы систем «умного дома» уже сегодня позволяют достигать значительной экономии на содержании общедомового имущества, а улучшение цифровых коммуникаций уже на этапе строительства сделает экономический и экологический эффект ещё более заметным.
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