Бочкарев: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России

«В поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России. Например, только для нужд программы развития московского метрополитена требуется колоссальный объем материалов и оборудования, поставщиками которого выступают в основном регионы России. Свою продукцию московским метростроителям поставляют порядка 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов», - заявил Андрей Бочкарев.

Эти организации производят стройматериалы, технологическое оборудование, системы связи и безопасности и многое другое. По мнению главы Стройкомплекса, московская градостроительная программа «формирует стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед» и отметил эту особенность в период сокращения «физических» рабочих мест на фоне пандемии коронавируса.

Ранее заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов заявил, что в ближайшем будущем в новостройки Москвы придёт цифровизация. Он отметил, что элементы систем «умного дома» уже сегодня позволяют достигать значительной экономии на содержании общедомового имущества, а улучшение цифровых коммуникаций уже на этапе строительства сделает экономический и экологический эффект ещё более заметным.

