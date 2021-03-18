Депутат МГД Орлов: Энергоэффективность жилых домов сэкономит деньги москвичей

Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов заявил, что изменение норм подключения домов по программе реновации к тепловым сетям позволит обходиться меньшим расчетным количеством тепла и электроэнергии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, уже подготовлено пять методических документов, позволяющих не только реализовать дифференцированный подход к жилым домам, исходя из класса их энергоэффективности, но и снизить расчётные электрические нагрузки домов-новостроек на 25-30% - за счёт улучшенного качества новых жилых домов.

Депутат отметил, что повышение тепло- и энергоэффективности жилой застройки в Москве необходимо сразу по нескольким фундаментальным причинам. По его мнению, это, в первую очередь, минимальные потери электро- и тепловой энергии ради сбережения окружающей среды.

«Вторая причина чисто экономическая: отапливать улицу не только попросту экологически безответственно, но и влечёт за собой миллиардные расходы, которые оплачиваем мы все», - указал Орлов.

Парламентарий подчеркнул, что с учётом увеличившейся энергоэффективности, стоимость технического присоединения по электроэнергии дома в 20 тысяч квадратных метров для фонда реновации обхойдётся не в 450 миллионов рублей, как сейчас, а в 350 миллионов рублей. Для этого, по его словам, имеет смысл изменить нормативы.

Также Орлов рассказал, что в ближайшем будущем в новостройки Москвы придёт цифровизация. Он отметил, что элементы систем «умного дома» уже сегодня позволяют достигать значительной экономии на содержании общедомового имущества, а улучшение цифровых коммуникаций уже на этапе строительства сделает экономический и экологический эффект ещё более заметным.

