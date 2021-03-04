Собянин осмотрел ход строительства станции «Пыхтино» желтой ветки метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что впервые в истории города метро дойдёт до столичного аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе осмотра строительства станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена глава города отметил, что это сложный, но уникальный проект, в том числе в мировой практике, так как мало мест, где городское метро доходит до аэропортов.

«Проект сложный, по сути дела, продолжение Солнцевской ветки метро, которую мы построили, и которая является одной из самых протяжённых по радиусу в московском метро, пройдет «Пыхтино», как через промежуточную станцию, и дальше на Внуково», - сказал мэр.

Градоначальник добавил, что пользоваться станциями «Пыхтино», «Внуково» смогут около 350 тысяч граждан.

«В целом, когда ветка дойдет до Внуково, она будет обеспечивать вот эти две станции... Помимо того, что, конечно, москвичи могут проехать на метро до аэропорта... До конца 2023 год мы должны запустить», - заключил Собянин.

В мэрии отметили, что строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» стартовало в октябре 2019 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 15%.

