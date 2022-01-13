Бочкарев: С 2011 года в Москве построили около 800 соцобъектов

С 2011 года в Москве было построено и введено в эксплуатацию 790 объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, основной принцип строительной политики в столице заключается в комплексном развитии городских территорий. Так, при инвесторской и городской поддержке в Москве было построено 468 объектов образования, в том числе 136 школ и 332 детских сада.

«Кроме того, за 11 лет было введено 111 новых объектов здравоохранения, 58 объектов культуры и 153 спортивных сооружения», - напомнил заммэра.

При этом он подчеркнул, что строительство соцобъектов дает городу дополнительные рабочие места.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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