Бочкарев: С 2011 года в Москве построили около 800 соцобъектов

По его словам, основной принцип строительной политики в столице заключается в комплексном развитии городских территорий. Так, при инвесторской и городской поддержке в Москве было построено 468 объектов образования, в том числе 136 школ и 332 детских сада.

«Кроме того, за 11 лет было введено 111 новых объектов здравоохранения, 58 объектов культуры и 153 спортивных сооружения», - напомнил заммэра.

При этом он подчеркнул, что строительство соцобъектов дает городу дополнительные рабочие места.