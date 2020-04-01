Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

С 1 апреля, после завершения договоренностей ОПЕК+, российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В свою очередь, ТАСС отмечает, что Саудовская Аравия в эту среду уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.

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Ранее НСН писала, что Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки этой отрасли. Глава Белого дома признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой — наносят ущерб американской нефтяной промышленности.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал НСН, что у России нет возможности оперативно откликаться на повышение или уменьшение добычи. По его прогнозам, из-за своего уязвимого положения вероятность успешных переговоров для РФ крайне мала.

Напомним, что цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. 6 марта страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что РФ и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн, но есть неблагоприятная мировая конъюнктура.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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