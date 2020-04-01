Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
С 1 апреля, после завершения договоренностей ОПЕК+, российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
В свою очередь, ТАСС отмечает, что Саудовская Аравия в эту среду уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.
Ранее НСН писала, что Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки этой отрасли. Глава Белого дома признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой — наносят ущерб американской нефтяной промышленности.
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал НСН, что у России нет возможности оперативно откликаться на повышение или уменьшение добычи. По его прогнозам, из-за своего уязвимого положения вероятность успешных переговоров для РФ крайне мала.
Напомним, что цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. 6 марта страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что РФ и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн, но есть неблагоприятная мировая конъюнктура.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС
- Нарушение режима карантина обернётся для здоровых россиян крупными штрафами
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России становится тяжелее
- Уимблдон отменён впервые с 1945 года
- «Евровидение» решили провести в онлайн-формате