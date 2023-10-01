Bloomberg: цены на пшеницу начали падать впервые за 14 лет

Причиной падения назван хороший урожай пшеницы в Северном полушарии. Агентство отметило, что участники рынка нашли способы доставлять зерно в нуждающиеся страны.

По данным аналитического обзора центра «Совэкон», цены на пшеницу в России к концу сентября упали до июньских минимумов.

Россия 17 июля вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что часть соглашения, касающаяся интересов Москвы, не была выполнена, отмечает «Радиоточка НСН».

