Bloomberg: цены на пшеницу начали падать впервые за 14 лет
Мировые цены на пшеницу устойчиво падают впервые за последние 14 лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Чикагской биржи.
Причиной падения назван хороший урожай пшеницы в Северном полушарии. Агентство отметило, что участники рынка нашли способы доставлять зерно в нуждающиеся страны.
По данным аналитического обзора центра «Совэкон», цены на пшеницу в России к концу сентября упали до июньских минимумов.
Россия 17 июля вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что часть соглашения, касающаяся интересов Москвы, не была выполнена, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru