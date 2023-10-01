Bloomberg: цены на пшеницу начали падать впервые за 14 лет

Мировые цены на пшеницу устойчиво падают впервые за последние 14 лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Чикагской биржи.

«Аграрная война»: В ЕС выступили против ввоза зерна с Украины, Киев грозит судом

Причиной падения назван хороший урожай пшеницы в Северном полушарии. Агентство отметило, что участники рынка нашли способы доставлять зерно в нуждающиеся страны.

По данным аналитического обзора центра «Совэкон», цены на пшеницу в России к концу сентября упали до июньских минимумов.

Россия 17 июля вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что часть соглашения, касающаяся интересов Москвы, не была выполнена, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры