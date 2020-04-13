Bloomberg: Соглашение по нефти является «болезненной неудачей» для РФ
Соглашение по сокращению добычи нефти между крупнейшими производителями является болезненной неудачей для России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.
«Россия полностью не смогла предвидеть разрушительного воздействия пандемии коронавируса на мировую экономику, когда она отказалась от соглашения со странами ОПЕК +. Объединение этого альянса предотвратило бы падение цен до минимума почти двух десятилетий, которое за этим последовало. Теперь Кремлю пришлось договариваться о новом соглашении на крайне неблагоприятных условиях», - приводит издание слова российского высокопоставленного чиновника.
Как пишет агентство, другой источник называет решение России пойти на компромисс по поводу сокращения добычи нефти болезненным для политического имиджа Путина, но важным как шаг к преодолению кризиса. Отмечается, что окончательное соглашение, которое предусматривает постепенное снятие ограничений на поставки, начиная с июля, было согласовано со всеми крупными российскими нефтяными компаниями и имело личную печать одобрения Путина.
"Насколько велика эта неудача, будет зависеть от того, будет ли новая сделка достаточной, чтобы обратить вспять рыночный разгром и ограничить экономическую боль для Кремля", - подытожили авторы материала.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объёмов нефтедобычи в три этапа, сделка действует до конца апреля 2022 года. Согласно договорённостям, Россия в мае-июне 2020 года снизит нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки.
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