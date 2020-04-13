Bloomberg: Соглашение по нефти является «болезненной неудачей» для РФ

Соглашение по сокращению добычи нефти между крупнейшими производителями является болезненной неудачей для России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.

«Россия полностью не смогла предвидеть разрушительного воздействия пандемии коронавируса на мировую экономику, когда она отказалась от соглашения со странами ОПЕК +. Объединение этого альянса предотвратило бы падение цен до минимума почти двух десятилетий, которое за этим последовало. Теперь Кремлю пришлось договариваться о новом соглашении на крайне неблагоприятных условиях», - приводит издание слова российского высокопоставленного чиновника.