Песков: Сделка ОПЕК+ спасла нефтяные рынки от хаоса

По его словам, сам факт сделки показал способность нефтедобывающих стран достигать консенсуса для стабилизации энергетических рынков. Сделка помогла «избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса», добавил Песков.

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объёмов нефтедобычи в три этапа, сделка действует до конца апреля 2022 года. Согласно договорённостям, Россия в мае-июне 2020 года снизит нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Резкого роста котировок на фоне известий о сделке не произошло. Баррель нефти Brent с поставкой в июне сейчас торгуется в диапазоне $31-32.

