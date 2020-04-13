Песков: Сделка ОПЕК+ спасла нефтяные рынки от хаоса

В Кремле считают важной сделку ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и уверены, что она удержит цены от обвального снижения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.

Названы три сценария развития нефтяного рынка после сделки ОПЕК+

По его словам, сам факт сделки показал способность нефтедобывающих стран достигать консенсуса для стабилизации энергетических рынков. Сделка помогла «избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса», добавил Песков.

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объёмов нефтедобычи в три этапа, сделка действует до конца апреля 2022 года. Согласно договорённостям, Россия в мае-июне 2020 года снизит нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Резкого роста котировок на фоне известий о сделке не произошло. Баррель нефти Brent с поставкой в июне сейчас торгуется в диапазоне $31-32.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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