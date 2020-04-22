«Мы впервые в такой ситуации». В Российском топливном союзе о мировом кризисе
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН рассказал об убытках на оптовом рынке нефтных компаний.
Спрос на бензин в России снизился на 40-50%, заявил министр энергетики России Александр Новак. В разговоре с представителями думских фракций он сообщил, что помимо снижения спроса на бензин, также снизился спрос на авиационное и дизельное топливо.
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН объяснил, чем вызвано падение цен на топливо. Вместе с тем он поостерегся давать какие-либо прогнозы из-за непредсказуемости ситуации.
«Самая главная причина - это падение спроса. Сказывается нарушение баланса спроса-предложения. Биржевые цены падают, за ними снижаются и мелкооптовые. Падение цен приводит к убыточности оптовой торговли. Нефтяные компании на фоне выплат и акциза, и отрицательного демпфера в настоящее время в оптовом звене, к сожалению, терпят убытки. Мы впервые столкнулись с такой сложной ситуцией - и падение цен на нефть, и коронавирус, самоизоляция, падение спроса... Какие могут быть прогнозы? Если все нормализуется вообще в мире, то ценовые показатели придут в норму. Но когда это будет, я, например, прогнозировать не берусь», - уточнил он.
Отмечается, что в ходе своего выступления Новак также рассказал, что с 1 мая по 1 июля российские нефтедобывающие компании снизят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Снижение добычи нефти произойдет в соответствии с решением ОПЕК +.
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