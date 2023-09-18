Bloomberg: Ряд стран ЕС начали готовить 12-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз начал вести работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, объявление новых ограничений может быть намечено на начало октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что новый пакет санкций может включать запрет на продажу алмазов, а также позволит передавать прибыль, которая была получена от замороженных активов Центробанка РФ, в качестве помощи Украине.
Кроме того, указывается, что Польша и страны Балтии предложили ввести ограничения на сжиженный природный газ и IT-услуги. При этом еще одна группа стран призвала к санкциям против атомной отрасли, однако это предложение уже встречало сопротивление со стороны других членов ЕС.
Ранее Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России, основной целью которого является предотвращение и пресечение обхода ограничений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru