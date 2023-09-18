Bloomberg: Ряд стран ЕС начали готовить 12-й пакет антироссийских санкций

Отмечается, что новый пакет санкций может включать запрет на продажу алмазов, а также позволит передавать прибыль, которая была получена от замороженных активов Центробанка РФ, в качестве помощи Украине.

Кроме того, указывается, что Польша и страны Балтии предложили ввести ограничения на сжиженный природный газ и IT-услуги. При этом еще одна группа стран призвала к санкциям против атомной отрасли, однако это предложение уже встречало сопротивление со стороны других членов ЕС.

Ранее Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России, основной целью которого является предотвращение и пресечение обхода ограничений, передает «Радиоточка НСН».

