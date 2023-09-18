Путин продлил действие контрсанкций до конца 2024 года

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт об ответных мерах на антироссийские санкции, в том числе продовольственном эмбарго.

Предыдущий срок действия контрсанкций истекал 31 декабря 2023 года.

Ранее Путин подписал указ, расширяющий перечень экономических мер, вводимых в ответ на санкции стран Запада против РФ, и предусматривающий повышение пошлин на ввоз и на вывоз определенной продукции из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

