Bloomberg: рекордный урожай укрепил лидерство России на мировом рынке пшеницы

Россия второй год подряд лидирует в мире по экспорту пшеницы, сообщает Bloomberg.

Антонов заявил о необходимости отмены санкций для восстановления зерновой сделки

По данным агентства, высокие показатели продаж фиксируются из-за рекордного урожая. Российские трейдеры научились преодолевать финансовые и логистические трудности, возникшие после начала специальной военной операции.

В результате стоимость на рынке зерна определяют российские власти.

Ранее в Минсельхозе заявили, что дефицит топлива может остановить полевые работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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