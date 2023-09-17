Bloomberg: рекордный урожай укрепил лидерство России на мировом рынке пшеницы
17 сентября 202309:32
Россия второй год подряд лидирует в мире по экспорту пшеницы, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, высокие показатели продаж фиксируются из-за рекордного урожая. Российские трейдеры научились преодолевать финансовые и логистические трудности, возникшие после начала специальной военной операции.
В результате стоимость на рынке зерна определяют российские власти.
Ранее в Минсельхозе заявили, что дефицит топлива может остановить полевые работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слабость Германии. Берлин страдает от разрыва с Россией с широко закрытыми глазами
- Bloomberg: рекордный урожай укрепил лидерство России на мировом рынке пшеницы
- СМИ: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена
- СМИ: отказ Шольца пожимать руку Лаврову показал его слабость
- НАТО: запросы Украины по оружию превысили возможности альянса
- Секретарь СНБО Украины предъявил новые требования Западу
- СМИ: ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино
- В Херсонской области ВСУ возьмут тактику выжженной земли
- Посол РФ в Пхеньяне: Ким Чен Ын доволен визитом в Россию
- В Раменском районе сбит беспилотник
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru