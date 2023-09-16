Антонов заявил о необходимости отмены санкций для восстановления зерновой сделки
Возобновление зерновой сделки требует только обеспечения условий России по выполнению пунктов соглашения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат прокомментировал заявления американской стороны о том, что Вашингтон не видит возможности оперативного возобновления инициативы из-за якобы постоянно меняющихся условий Москвы. Как отметил Антонов, РФ неоднократно подчеркивала: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой.
«Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Здесь стремятся об этом не говорить, но данные соглашения включают в себя ... Меморандум Россия-ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки», — цитирует Антонова Telegram-канал российского посольства.
Как отметил посол, Белому дому, «если он действительно радеет за интересы нуждающихся», стоило бы заняться снятием санкционных барьеров вместо «тиражирования пустых инсинуаций».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru