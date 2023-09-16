Антонов заявил о необходимости отмены санкций для восстановления зерновой сделки

Дипломат прокомментировал заявления американской стороны о том, что Вашингтон не видит возможности оперативного возобновления инициативы из-за якобы постоянно меняющихся условий Москвы. Как отметил Антонов, РФ неоднократно подчеркивала: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой.

«Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Здесь стремятся об этом не говорить, но данные соглашения включают в себя ... Меморандум Россия-ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки», — цитирует Антонова Telegram-канал российского посольства.

Как отметил посол, Белому дому, «если он действительно радеет за интересы нуждающихся», стоило бы заняться снятием санкционных барьеров вместо «тиражирования пустых инсинуаций».

