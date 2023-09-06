Минсельхоз: дефицит топлива может остановить полевые работы

Из-за нехватки топлива у аграриев в отдельных регионах РФ могут остановиться полевые работы. Об этом заявил глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании комитетов Государственной Думы по контролю и аграрным вопросам, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, в сельском хозяйстве основной проблемой сейчас стало отсутствие горючего.

«Мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», - подчеркнул Патрушев.

Он предложил временно прекратить поставку нефтепродуктов за границу, пока ситуация внутри страны не стабилизируется.

«Проблема с топливом - кричащая, ею надо всем заниматься», - добавил глава Минсельхоза.

Ранее аграрии Ставрополья пожаловались на подорожание дизтоплива на 40%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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