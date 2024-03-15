Bloomberg назвал мексиканское песо самой прибыльной валютой 2024 года

Мексиканское песо назвали самой прибыльной валютой в мире в 2024 году. Она занимает первое место в рейтинге реальных эффективных обменных курсов, пишет Bloomberg.

Так, песо, выросшее к доллару в 2023-м почти на 15%, в этом году улучшило свои позиции в сравнении с американской валютой еще на 1,8%.