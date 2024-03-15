Bloomberg назвал мексиканское песо самой прибыльной валютой 2024 года

Мексиканское песо назвали самой прибыльной валютой в мире в 2024 году. Она занимает первое место в рейтинге реальных эффективных обменных курсов, пишет Bloomberg.

Так, песо, выросшее к доллару в 2023-м почти на 15%, в этом году улучшило свои позиции в сравнении с американской валютой еще на 1,8%.

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Аналитики объясняют, что причиной такой статистики стала низкая волатильность валюты, а также рекордно высокие процентные ставки в Мексике.

Ушедший 2023 год стал для доллара худшим со времен начала пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg. Отмечается, что ухудшение позиций валюты США продолжится и впредь — согласно прогнозам специалистов американского биржевого рынка, Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки, что негативно повлияет на привлекательность доллара.

Индекс американского доллара сократился почти на 3% в 2023 году — это самое резкое снижение с 2020 года. Особенно сильно сокращение стало заметным в четвертом квартале 2023 года одновременно с растущими прогнозами о смягчении политики ФРС в следующем году ввиду снижения темпов роста американской экономики. При таких условиях мировые центробанки смогут дольше сохранять ставки на высоком уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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