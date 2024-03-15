Рубль подешевел по отношению к евро, доллару США и китайскому юаню
Европейская валюта впервые с 28 декабря 2023 года преодолела отметку в 101 рубль за евро, сообщает «Интерфакс».
Доллар США и китайский юань также заметно ускорили темпы роста на Московской бирже в ходе вечерних торгов в пятницу. Курс доллара США составил 92,63 рубля.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на российскую валюту продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении, что усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж.
Ранее экономист Александр Бахтин предрек ослабление рубля после окончания налогового периода, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru