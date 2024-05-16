Bloomberg: Мировые запасы какао могут иссякнуть из-за нестабильной погоды

Он отметил, что из-за изменения климата, вспышек болезней, поражающих какао, а также нехватки удобрений не будет возможностей для дальнейшего наращивания производства и решения проблемы дефицита. По словам Андюрана, если погода не улучшится, то фьючерсы на какао могут подскочить более чем до 20 тысяч долларов уже в этом году.

Также он указал, что падение производства какао составило уже 17%.

Ранее сообщалось, что волатильность цен на какао-бобы достигла максимума с 1977 года. Отмечалось, что стоимость какао-бобов в 2024 году выросла на 160% из-за плохих урожаев в Западной Африке, передает «Радиоточка НСН».

