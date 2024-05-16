Bloomberg: Мировые запасы какао могут иссякнуть из-за нестабильной погоды
Мировые запасы какао могут иссякнуть на фоне нестабильной погоды, заявил основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран, слова которого приводит Bloomberg.
Он отметил, что из-за изменения климата, вспышек болезней, поражающих какао, а также нехватки удобрений не будет возможностей для дальнейшего наращивания производства и решения проблемы дефицита. По словам Андюрана, если погода не улучшится, то фьючерсы на какао могут подскочить более чем до 20 тысяч долларов уже в этом году.
Также он указал, что падение производства какао составило уже 17%.
Ранее сообщалось, что волатильность цен на какао-бобы достигла максимума с 1977 года. Отмечалось, что стоимость какао-бобов в 2024 году выросла на 160% из-за плохих урожаев в Западной Африке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: Мировые запасы какао могут иссякнуть из-за нестабильной погоды
- Двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания в Мордовии
- АТОР: Каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ
- Минобороны России: ВС РФ уничтожили 600 самолетов ВСУ с начала спецоперации
- Прощание с Сергеем Андриякой пройдет в Академии акварели 17 мая
- Лавров: Мирная инициатива Китая по Украине является реалистичной
- Мантуров допустил, что автомобили Aurus могут появиться на китайском рынке
- Число погибших в ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 40% с начала года
- В Эстонии отклонили просьбу Нарвы о частичном преподавании на русском языке
- В Госдуме предложили проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru