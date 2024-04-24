Bloomberg: колебания цен на какао оказались рекордными за 50 лет
Волатильность цен на какао-бобы достигла максимума с 1977 года, пишет Bloomberg.
Агентство обратило внимание на резкие колебания котировок на торгах в Нью-Йорке. Накануне цены на какао падали на 9%, а на следующий день увеличились на 5,2%.
Отмечается, что стоимость какао-бобов в 2024 году выросла на 160% из-за плохих урожаев в Западной Африке.
При этом эксперты допустили падение цен на какао-бобы. Этому могут способствовать дожди, которые прошли на этой неделе в странах Западной Африки.
В конце марта стоимость майских фьючерсов на какао-бобы в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $10 тысяч за тонну, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru