Bloomberg: колебания цен на какао оказались рекордными за 50 лет

Агентство обратило внимание на резкие колебания котировок на торгах в Нью-Йорке. Накануне цены на какао падали на 9%, а на следующий день увеличились на 5,2%.

Отмечается, что стоимость какао-бобов в 2024 году выросла на 160% из-за плохих урожаев в Западной Африке.

При этом эксперты допустили падение цен на какао-бобы. Этому могут способствовать дожди, которые прошли на этой неделе в странах Западной Африки.

В конце марта стоимость майских фьючерсов на какао-бобы в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $10 тысяч за тонну, сообщает «Радиоточка НСН».

