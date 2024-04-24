Bloomberg: колебания цен на какао оказались рекордными за 50 лет

Волатильность цен на какао-бобы достигла максимума с 1977 года, пишет Bloomberg.

СМИ: К сентябрю экспорт кофе робуста из Вьетнама упадет на 20%

Агентство обратило внимание на резкие колебания котировок на торгах в Нью-Йорке. Накануне цены на какао падали на 9%, а на следующий день увеличились на 5,2%.

Отмечается, что стоимость какао-бобов в 2024 году выросла на 160% из-за плохих урожаев в Западной Африке.

При этом эксперты допустили падение цен на какао-бобы. Этому могут способствовать дожди, которые прошли на этой неделе в странах Западной Африки.

В конце марта стоимость майских фьючерсов на какао-бобы в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $10 тысяч за тонну, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДефицитКофеБиржа

Горячие новости

Все новости

партнеры