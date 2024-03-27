Биржевая стоимость какао впервые превысила $10 тысяч за тонну

Стоимость майских фьючерсов на какао-бобы на торгах Нью-Йоркской товарной бирже превысила 10 тысяч долларов за тонну, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные ICE Futures.

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С начала 2024 года котировки какао в Лондоне увеличились на 143%. Урожаи в Западной Африке под угрозой, в регионе лесные пожары и засуха из-за климатического феномена Эль-Ниньо.

Стремительный рост цен на какао-бобы привел к остановке крупнейших предприятий, которые занимаются переработкой сырья. Прекратившие работу предприятия расположены в Кот-д'Ивуаре и Гане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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