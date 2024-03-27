Биржевая стоимость какао впервые превысила $10 тысяч за тонну

С начала 2024 года котировки какао в Лондоне увеличились на 143%. Урожаи в Западной Африке под угрозой, в регионе лесные пожары и засуха из-за климатического феномена Эль-Ниньо.

Стремительный рост цен на какао-бобы привел к остановке крупнейших предприятий, которые занимаются переработкой сырья. Прекратившие работу предприятия расположены в Кот-д'Ивуаре и Гане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

