СМИ: Американская Cargil прекратит экспорт зерна из России
Крупный трейдер сельскохозяйственной продукции из США Cargil прекратит экспортировать российское зерно. Об этом сообщает РБК.
Компания откажется от поставок в следующем сельскохозяйственном сезоне, с 1 июля 2023 года. Такое решение было принято в соответствии с «обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства», пишет «Свободная пресса».
В Cargil отметили, что все отгрузки, которые значатся в планах по перевозкам, будут осуществлены в полном объеме, указывает РИА ФАН.
По данным РБК, накануне замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут получила информацию о прекращении американским экспортером поставок зерна. В РФ считают, что уход Cargil не скажется на экспорте.
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