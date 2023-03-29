СМИ: Американская Cargil прекратит экспорт зерна из России

Компания откажется от поставок в следующем сельскохозяйственном сезоне, с 1 июля 2023 года. Такое решение было принято в соответствии с «обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства», пишет «Свободная пресса».

В Cargil отметили, что все отгрузки, которые значатся в планах по перевозкам, будут осуществлены в полном объеме, указывает РИА ФАН.

По данным РБК, накануне замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут получила информацию о прекращении американским экспортером поставок зерна. В РФ считают, что уход Cargil не скажется на экспорте.

