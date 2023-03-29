СМИ: Американская Cargil прекратит экспорт зерна из России

Крупный трейдер сельскохозяйственной продукции из США Cargil прекратит экспортировать российское зерно. Об этом сообщает РБК.

Россия экспортировала уже 40 миллионов тонн зерна

Компания откажется от поставок в следующем сельскохозяйственном сезоне, с 1 июля 2023 года. Такое решение было принято в соответствии с «обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства», пишет «Свободная пресса».

В Cargil отметили, что все отгрузки, которые значатся в планах по перевозкам, будут осуществлены в полном объеме, указывает РИА ФАН.

По данным РБК, накануне замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут получила информацию о прекращении американским экспортером поставок зерна. В РФ считают, что уход Cargil не скажется на экспорте.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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