Bloomberg: Китай собрался импортировать рекордное количество нефти из РФ
18 марта 202420:52
До конца марта Китай намерен импортировать рекордное количество российской нефти, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, КНР получает в марте более 1,7 миллиона баррелей российской нефти ежедневно. При этом объемы поставки сырья марки Sokol увеличились до почти 380 тысяч баррелей.
Пока неясно, продадут ли дополнительные партии реальным покупателям или направят на таможенное хранение, отметило агентство.
Как сообщала газета «Коммерсант», Индия перестала покупать российскую нефть премиального сорта ВСТО, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru