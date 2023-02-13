Bloomberg: ЕС усилит блокировку обхода антироссийских санкций
Новые санкции Евросоюза могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что такие новые санкции ЕС против России могут затронуть индустрию дронов и якобы импорта дронов из Ирана.
Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что новый пакет санкций Европейского союза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк. Кроме того, санкции также могут включать запрет на импорт в Евросоюз из России резины и битума, а также экспорта в РФ ряда товаров, в том числе грузовиков и машин, используемых в строительстве, отмечает НСН.
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