Bloomberg: ЕС усилит блокировку обхода антироссийских санкций

Новые санкции Евросоюза могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что такие новые санкции ЕС против России могут затронуть индустрию дронов и якобы импорта дронов из Ирана.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что новый пакет санкций Европейского союза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк. Кроме того, санкции также могут включать запрет на импорт в Евросоюз из России резины и битума, а также экспорта в РФ ряда товаров, в том числе грузовиков и машин, используемых в строительстве, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСанкции
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