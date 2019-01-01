Bloomberg: Биткоин признан бесполезным

Напомним, курс биткоина достиг максимума с мая 2018 года. На пике торгов 27 мая стоимость криптовалюты достигала отметки в 8,9 тысячи долларов. Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin в этот день дорожали более чем на 5%. Их общая стоимость составляет не менее 268 миллиардов долларов, это максимальный показатель с августа 2018 года. Аналитики и финансисты предполагают, что рост рынка криптовалют может многократно ускориться в случае, если биткоин вновь подорожает хотя бы до 10 тысяч долларов, отмечает РИА ФАН.

Ранее на пресс-конференции НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что в будущем у каждого человека будет своя криптовалюта.

«Альткоинов (алтернативная биткоина криптовалюта – прим. НСН) будет неограниченное количество на планете Земля. У каждого человека, у каждой компании, у каждого процесса, у каждой сущности будет свой альткоин. Но только это не в прямом смысле криптовалюта, как мы сейчас упражняемся с этим явлением. Это будет нечто новое, с точки зрения новой парадигмы цифровой экономики и взаимодействия субъектов социально-экономической и хозяйственной деятельности», — отметил интернет-омбудсмен.

