«Близки к катастрофе»: Индексация железнодорожных грузовых тарифов ударит по сырью
Новая индексация тарифов увеличит расходы на логистику до запредельных высот, а основные грузы на железной дороге сейчас - это сырье, заявил НСН Леонид Шляпников.
Расходы на логистику станут ещё выше на фоне возможной индексации тарифов и проблем с экспортом из-за санкций, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генеральный директор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников.
Ранее источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что РЖД может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить инвестпрограмму рекордного уровня: в 2023 году она должна составить 1,23 трлн руб.
«Есть два направления перевозок — то, что связано с международными грузами (транзит, импорт и экспорт), и внутрироссийские перевозки. По внутренним перевозкам сильных изменений, на мой взгляд, не наблюдается. Безусловно, изменилась структура грузов, но нет особых разрывов в подвижном составе, проблем с контейнерными перевозками по железной дороге. Сегодня у нас достаточно полувагонов и вагонов, чтобы обеспечить беспроблемную перевозку внутренних грузов», — сказал Шляпников.
Собеседник НСН выразил опасение, что индексация грузовых железнодорожных тарифов негативно скажется как на внутренних, так и на международных перевозках.
«Ничего хорошего в этой мере не вижу. До пандемии стоимость логистики по массовым грузам в России составляла 18% от стоимости продукции. Сейчас с учётом подорожания топлива возрастают и расходы на логистику. На сегодняшний день стоимость логистики составляет 25% от стоимости массовых грузов, в международном импорте и экспорте, возможно, ещё больше из-за нехватки провозных возможностей. Увеличение тарифов ещё больше поднимет логистические расходы. Конечно, на железнодорожном транспорте это сказывается не так сильно, как, например, на автомобильных грузоперевозках, но тоже ощутимо. Что же касается международных перевозок, на мой взгляд, нужно делать субсидирование импорта и частично оплачивать расходы, в частности, на железнодорожную перевозку для того, чтобы мы получали санкционную продукцию параллельным импортом. Полагаю, что по экспорту это всё же не такой большой удар, потому что сейчас курс валют позволяет показывать эффективность. В экспортных перевозках тариф является одним из факторов, но вовсе не ключевым», — заявил бизнесмен.
По мнению Шляпникова, ситуация продолжает оставаться напряжённой.
«Ситуация с логистикой сейчас близка к катастрофе. В сырьевых перевозках из-за ограничения транспортировки по морю львиная доля перевозок сейчас ложится на железнодорожный транспорт. Сейчас перегружен экспортом Дальний Восток, юг, вообще в целом везде сложилась напряжённая ситуация. Если раньше у нас был баланс между импортом и экспортом дорогостоящих грузов, перевозимых в контейнерах, то сейчас он нарушен из-за санкций, и мы пытаемся экспортировать товары по новым направлениям. На сырьевых грузах это скажется однозначно, потому что железная дорога используется массово для перевозок. А на дорогих грузах, полагаю, это будет некий процент, это не ключевой фактор, есть многих других способов их доставки», — резюмировал предприниматель.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что грузоперевозки в России могут остановиться к Новому году.
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