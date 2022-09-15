«Близки к катастрофе»: Индексация железнодорожных грузовых тарифов ударит по сырью

Ранее источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что РЖД может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить инвестпрограмму рекордного уровня: в 2023 году она должна составить 1,23 трлн руб.

«Есть два направления перевозок — то, что связано с международными грузами (транзит, импорт и экспорт), и внутрироссийские перевозки. По внутренним перевозкам сильных изменений, на мой взгляд, не наблюдается. Безусловно, изменилась структура грузов, но нет особых разрывов в подвижном составе, проблем с контейнерными перевозками по железной дороге. Сегодня у нас достаточно полувагонов и вагонов, чтобы обеспечить беспроблемную перевозку внутренних грузов», — сказал Шляпников.

Собеседник НСН выразил опасение, что индексация грузовых железнодорожных тарифов негативно скажется как на внутренних, так и на международных перевозках.

«Ничего хорошего в этой мере не вижу. До пандемии стоимость логистики по массовым грузам в России составляла 18% от стоимости продукции. Сейчас с учётом подорожания топлива возрастают и расходы на логистику. На сегодняшний день стоимость логистики составляет 25% от стоимости массовых грузов, в международном импорте и экспорте, возможно, ещё больше из-за нехватки провозных возможностей. Увеличение тарифов ещё больше поднимет логистические расходы. Конечно, на железнодорожном транспорте это сказывается не так сильно, как, например, на автомобильных грузоперевозках, но тоже ощутимо. Что же касается международных перевозок, на мой взгляд, нужно делать субсидирование импорта и частично оплачивать расходы, в частности, на железнодорожную перевозку для того, чтобы мы получали санкционную продукцию параллельным импортом. Полагаю, что по экспорту это всё же не такой большой удар, потому что сейчас курс валют позволяет показывать эффективность. В экспортных перевозках тариф является одним из факторов, но вовсе не ключевым», — заявил бизнесмен.