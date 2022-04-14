«Нарушение логистики». Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК

На совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе глава государства выразил желание узнать о действиях, принимаемых для преодоления сложностей.

«Прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие принимаются действия для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики», - подчеркнул он.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что указ российского лидера Владимира Путина об оплате за поставки газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза, сообщает RT.