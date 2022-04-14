«Нарушение логистики». Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нарушение логистики экспортных поставок является самой острой из проблем для российского ТЭК, сообщает РИА Новости.
На совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе глава государства выразил желание узнать о действиях, принимаемых для преодоления сложностей.
«Прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие принимаются действия для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики», - подчеркнул он.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что указ российского лидера Владимира Путина об оплате за поставки газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза, сообщает RT.
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