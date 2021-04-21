Путин анонсировал выплаты по 5650 рублей на детей в неполных семьях
В России с июля вводится новая выплата семьям, где ребенка воспитывает один родитель – мама или папа, заявил президент РФ Владимир Путин.
«С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей», - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По его словам, речь идет о семьях с детьми, в свидетельстве о рождении которых указан один родитель или родители разведены и один из них имеет право на алименты.
Как следует из инфографики, представленной во время послания президента РФ, эти выплаты коснутся 360 тысяч детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Путин: Первый полк ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2024 году
- Экс-судью из Волгограда на два года отправили в тюрьму
- Путин: Электронную визу в Россию можно будет оформить за четыре дня
- Путин: Трассу Москва - Казань продлят до Екатеринбурга и завершат до 2024 года
- На инфраструктурные кредиты будет выделено полтриллиона рублей
- Путин: нуждающиеся беременные женщины будут получать по 6350 рублей
- Путин: РФ должна быть способной за четыре дня создать тесты к любым инфекциям
- Путин анонсировал выплаты по 5650 рублей на детей в неполных семьях
- Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей семьям со школьниками
- Инстранные хакеры пытались похитить российские разработки вакцин от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru