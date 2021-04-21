Путин анонсировал выплаты по 5650 рублей на детей в неполных семьях

В России с июля вводится новая выплата семьям, где ребенка воспитывает один родитель – мама или папа, заявил президент РФ Владимир Путин.

«С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей», - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, речь идет о семьях с детьми, в свидетельстве о рождении которых указан один родитель или родители разведены и один из них имеет право на алименты.

Как следует из инфографики, представленной во время послания президента РФ, эти выплаты коснутся 360 тысяч детей.

