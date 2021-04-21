Путин: нуждающиеся беременные женщины будут получать по 6350 рублей

В России вводятся новые выплаты беременным женщинам, испытывающим финансовые проблемы, заявил президент России Владимир Путин.

«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату, размер которой по стране в среднем составит 6350 рублей», - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

При этом он отметил важность того, чтобы будущие мамы чувствовали поддержку со стороны государства и общества, сохранили ребенка и были уверены, что им помогут вырастить малыша и поставить его на ноги.

Как следует из инфографики, представленной во время послания президента РФ, такие выплаты будут производиться после 6-й недели беременности.

