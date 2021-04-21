Путин: нуждающиеся беременные женщины будут получать по 6350 рублей
В России вводятся новые выплаты беременным женщинам, испытывающим финансовые проблемы, заявил президент России Владимир Путин.
«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату, размер которой по стране в среднем составит 6350 рублей», - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
При этом он отметил важность того, чтобы будущие мамы чувствовали поддержку со стороны государства и общества, сохранили ребенка и были уверены, что им помогут вырастить малыша и поставить его на ноги.
Как следует из инфографики, представленной во время послания президента РФ, такие выплаты будут производиться после 6-й недели беременности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Путин: Электронную визу в Россию можно будет оформить за четыре дня
- Путин: Трассу Москва - Казань продлят до Екатеринбурга и завершат до 2024 года
- На инфраструктурные кредиты будет выделено полтриллиона рублей
- Путин: нуждающиеся беременные женщины будут получать по 6350 рублей
- Путин: РФ должна быть способной за четыре дня создать тесты к любым инфекциям
- Путин анонсировал выплаты по 5650 рублей на детей в неполных семьях
- Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей семьям со школьниками
- Инстранные хакеры пытались похитить российские разработки вакцин от COVID-19
- Путин: Выплаты больничных на детей до семи лет составят 100% от заработка уже в 2021 году
- Еще 45 тысяч бюджетных мест появятся в вузах, 70% отдадут регионам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru