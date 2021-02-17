Лучше, чем ничего. Путин не исключил введения продуктовых сертификатов

Сообщения о неминуемом росте цен на те или иные группы продовольственных товаров поступают на этой неделе лавинообразно. Мясо птицы и яйца могут подорожать на 10 процентов – птицефермы предлагают торговым сетям пересмотреть закупочные цены, разумеется, в сторону увеличения. Аргументы, ими выдвигаемые, таковы: распространение птичьего гриппа в стране, существенное сокращение поголовья, подорожание кормов и витаминов. Производители утверждают, что в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20-25 процентов, и сейчас у них «запас прочности иссяк».

Аналогичное обращение к ретейлу поступило от мясопереработчиков. Они попросили поднять закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15 процентов.

В Минсельхозе России эти обращения прокомментировали в том духе, что причин повышать закупочные цены нет – рыночная конъюнктура не та.

Спокойствие Минсельхоза мягко говоря, не подкрепляют свежие данные Росстата по еженедельной динамике розничных цен. Из публикации на сайте ведомства следует, что продукты, в том числе базовые, дорожают стремительными темпами. Так, килограмм картофеля в рознице подорожал по итогам первых пяти недель года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 40%: 30,9 руб. против 22,2, морковь – на 34%, до 37 руб. за 1 кг, помидоры на 20%, огурцы — на 16%, лук репчатый — на 10%. Из них только помидоры и огурцы не входят в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, отмечает РБК.

«Товаров завались, но дороговато», - указал на встрече с президентом руководителей парламентских фракций Владимир Жириновский. И предложил ввести продовольственные сертификаты для малоимущих. Владимир Путин ответил, что у этой инициативы «есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить». «Но точно совершенно подумать над этим можно», - согласился президент.

Более детально инициативу ЛДПР о продовольственных сертификатах прокомментировал НСН один из авторов соответствующего законопроекта, глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, сертификат может быть потрачен исключительно на продовольственные товары первой необходимости - хлеб, молоко, крупы, овощи. Стоимость сертификата предполагается эквивалентной 30 процентам от величины прожиточного минимума в конкретном регионе.

«Лучше, чем ничего», - оценил объем помощи сам автор инициативы.

