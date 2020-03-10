Бизнес-омбудсмен предупредил Мишустина о рисках развития малого бизнеса при принятии нового КоАП

Титов в частности указывает на существенное увеличение размера административных штрафов «без какого-либо экономического основания». По некоторым правонарушениям штрафы должны вырасти в десятки раз. Кроме того новая редакция кодекса увеличивает срок давности привлечения к ответственности (с двух месяцев до года) и предельный срок проведения административного расследования, сообщает телеканал «360».

По словам бизнес-омбудсмена, при подготовке документа не учитывалось мнение бизнеса. Сам Титов подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите предпринимателей. Он в частности предлагает штрафовать чиновников за необоснованные проверки, а не предупреждать.

В конце февраля уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса. Он сослался на сводные данные СКР, МВД и ФСБ за 2019 год. Было зарегистрировано более 300 тысяч преступлений, на 37% больше, чем годом ранее. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН высказал мнение, что к предпринимателям нужно подходить не только как к тем, кого обижают по поводу и без, но и как к людям, которые недостаточно знают действующее законодательство.

