Бизнес-омбудсмен предупредил Мишустина о рисках развития малого бизнеса при принятии нового КоАП
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил об угрозе для инвестиционного климата, развития малого и среднего бизнеса, которую несет проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующее обращение написано омбудсменом на имя главы правительства Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.
Титов в частности указывает на существенное увеличение размера административных штрафов «без какого-либо экономического основания». По некоторым правонарушениям штрафы должны вырасти в десятки раз. Кроме того новая редакция кодекса увеличивает срок давности привлечения к ответственности (с двух месяцев до года) и предельный срок проведения административного расследования, сообщает телеканал «360».
По словам бизнес-омбудсмена, при подготовке документа не учитывалось мнение бизнеса. Сам Титов подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите предпринимателей. Он в частности предлагает штрафовать чиновников за необоснованные проверки, а не предупреждать.
В конце февраля уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса. Он сослался на сводные данные СКР, МВД и ФСБ за 2019 год. Было зарегистрировано более 300 тысяч преступлений, на 37% больше, чем годом ранее. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН высказал мнение, что к предпринимателям нужно подходить не только как к тем, кого обижают по поводу и без, но и как к людям, которые недостаточно знают действующее законодательство.
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