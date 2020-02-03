Титов: Китай уже не покажет рост экономики
Бизнес-омбудсмен Борис Титов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более 17 тысяч китайцев заражены коронавирусом
В Китае число зараженных новым коронавирусом превысило 17 тысяч. Еще более ста пятидесяти человек заболели за пределами Китая, зафиксирован один случай летального исхода. В России же не выявлено новых фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалась о двух заболевших жителях Китая на территории нашей страны.
Борис Титов : «Это новость вместе с нами уже несколько недель, и, конечно, будоражит фондовые рынки, потому что они скатываются вниз. Падает рубль, падает катастрофическими темпами нефть. Сегодня особенно, больше, чем три процента с утра. Это очень сильно влияет на всю экономику, экономику мира. Скорее всего, Китай уже не покажет тех темпов роста, которые предполагались раньше, но это влияет и на экономику России. У нас, кроме нефти, сегодня практически нет других источников заработка. В России по-прежнему моноотраслевая экономика, пока мы так и не смогли ничего сделать для развития частных инициативы и предпринимательства, так что новость эта печальная», – комментирует Борис Титов в эксклюзивном интервью НСН.
Финансовую господдержку исключат из законопроекта о защите инвестиций
В законопроект о защите и поощрении капиталовложений планируется внести поправки, главная из них заключается в полном исключении финансовой поддержки со стороны государства. Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов.
Борис Титов : «Мне это кажется очередным поворотов влево, потому что мы долго выстраивали хоть какие-то институты, которые стимулировали бы приток инвестиций. Нам эти инвестиции очень нужны, потому что сегодня мы болтаемся около нуля с ростом ВВП. Но взамен опять ухудшаем ситуацию для иностранных и российских инвесторов. В других странах все иначе, сегодня идет огромная борьба за инвестиции по всему миру. В некоторых государствах возвращается часть вложений, а мы ничего, вот и будем торчать около нуля», – отмечает он в эфире НСН.
Вернулся четырнадцатый человек из «лондонского списка»
Входящий в «лондонский список Титова» соучредитель ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" (Тамбовская область) Михаил Ершов вернулся в Россию, став четырнадцатым по счету бизнесменом, согласившимся вернуться в обмен на гарантии неприменения меры пресечения в виде заключения под стражу до решения суда.
Борис Титов : «Он просто вернулся из Лондона через Украину, где он успел побыть в СИЗО, потому что его там арестовали. Надо сказать, что эта схема действует по-прежнему, хотя, конечно, никто не дает им индульгенции. Приезжая сюда, они понимают, что все только начинается, следствие может продолжаться, у них может быть приговор, который возможно будет связан с лишением свободы. Несмотря на все свои риски, они едут, а мы им пытаемся помогать, мы считаем, что это большое дело, мы продолжаем эту работу», – делится Борис Титов в беседе с НСН.
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