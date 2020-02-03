Титов: Китай уже не покажет рост экономики

Борис Титов : «Это новость вместе с нами уже несколько недель, и, конечно, будоражит фондовые рынки, потому что они скатываются вниз. Падает рубль, падает катастрофическими темпами нефть. Сегодня особенно, больше, чем три процента с утра. Это очень сильно влияет на всю экономику, экономику мира. Скорее всего, Китай уже не покажет тех темпов роста, которые предполагались раньше, но это влияет и на экономику России. У нас, кроме нефти, сегодня практически нет других источников заработка. В России по-прежнему моноотраслевая экономика, пока мы так и не смогли ничего сделать для развития частных инициативы и предпринимательства, так что новость эта печальная», – комментирует Борис Титов в эксклюзивном интервью НСН.

