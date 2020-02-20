Кричевский: Прокуратура пообещала не преследовать бизнесменов

Никита Кричевский: «Борис Титов, как всегда, не договаривает о том, что визу при возбуждении уголовного дела должен дать прокурор. А прокурор пристально и дотошно смотрит на материалы. Больше того, сегодня в прокуратуре существует негласное указание, без излишних или стопроцентных доводов не возбуждать уголовные дела против бизнеса, переводя их в плоскость гражданского арбитражного законодательства. По всей вероятности, к предпринимателям нужно подходить не только как к тем, кого обижают по поводу и без. Но и как к людям, которые недостаточно знают действующее законодательство», – отмечает в эфире НСН Никита Кричевский.

