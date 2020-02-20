Кричевский: Прокуратура пообещала не преследовать бизнесменов
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Число уголовных дел против бизнеса выросло более чем на треть за 2019 год
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса. Он сослался на сводные данные СКР, МВД и ФСБ за 2019 год. Было зарегистрировано более 300 тысяч преступлений, на 37% больше, чем годом ранее.
Никита Кричевский: «Борис Титов, как всегда, не договаривает о том, что визу при возбуждении уголовного дела должен дать прокурор. А прокурор пристально и дотошно смотрит на материалы. Больше того, сегодня в прокуратуре существует негласное указание, без излишних или стопроцентных доводов не возбуждать уголовные дела против бизнеса, переводя их в плоскость гражданского арбитражного законодательства. По всей вероятности, к предпринимателям нужно подходить не только как к тем, кого обижают по поводу и без. Но и как к людям, которые недостаточно знают действующее законодательство», – отмечает в эфире НСН Никита Кричевский.
Большинство россиян хочет получать корпоративную пенсию
Порядка 80 процентов россиян хотят получать корпоративную пенсию от работодателя, но только каждый десятый имеет возможность это сделать. Таковы результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда одного из крупных российских банков. Популяризации корпоративных программ в России препятствуют финансовая неграмотность, высокий уровень бедности и недоверие к пенсионным фондам, заявили эксперты.
Никита Кричевский: «То, что во всем мире давно является нормой и ни у кого не вызывает никаких вопросов, в России остается несбыточной мечтой. Помните софинансирование от государства по закону «тысяча на тысячу»? Еще тогда я говорил, что это прообраз корпоративной пенсионной системы, но только вместо государства это почетное место в схеме должен занять работодатель. Сегодня у государства деньги есть, завтра у государства денег нет. Так и случилось. Но на смену пенсионным накоплениям «тысяча на тысячу» ничего не пришло», – комментирует экономист в интервью НСН.
Значительное число граждан работают сверхурочно
Большему количеству россиян приходится работать сверхурочно. Согласно исследованию, в среднем задержка на работе составляет два часа в день, за что доплаты зачастую не предполагаются.
Никита Кричевский: «Большинство россиян сегодня работает не сверхурочно, а не нормировано. Если ты хочешь больше зарабатывать, повышать свою капитализацию, тебе приходится работать не только в рабочую неделю, но и в выходные. Это реалии сегодняшнего дня. Но, в любом случае, работая много в молодости и в среднем возрасте, в старшем возрасте ты будешь больше времени посвящать себе и своей семье. Вопрос в другом, дожить бы до этих светлых дней», – говорит в интервью НСН Никита Кричевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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