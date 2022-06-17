Илону Маску предъявили иск из-за криптовалюты
Судебный иск на 258 млрд долларов предъявлен бизнесмену Илону Маску и его компаниям Tesla Inc и SpaceX в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin, сообщает Bloomberg.
Истцом выступает Кит Джонсон, который утверждает, что миллиардер Маск и его компании организовали мошенническую схему для взвинчивания стоимости криптовалюты. Джонсон утверждает, что лишился денег «из-за криптопирамиды, созданной ответчиками».
Истец требует возмещения ущерба, а также запрета Маску и его компаниям продвигать Dogecoin.
Ранее глава Tesla Илон Маск потерял более 20 миллиардов долларов после участия в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, где назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством и сообщил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Илону Маску предъявили иск из-за криптовалюты
- Прайс: Китай занимает сторону России
- Пожар жилого дома на Тверской улице потушен
- СМИ: ЕК выдвинет Украине и Молдавии условия по их заявкам на членство в ЕС
- Байден: рецессия в США не неизбежна
- Президент Молдавии: диалог с Россией сведен к минимуму
- На Тверской улице загорелся жилой дом
- Столтенберг: НАТО продолжит поставки военной помощи на Украину
- Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 47
- Песков: экономика России чувствует себя лучше, чем можно было ожидать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru