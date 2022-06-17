Илону Маску предъявили иск из-за криптовалюты

Судебный иск на 258 млрд долларов предъявлен бизнесмену Илону Маску и его компаниям Tesla Inc и SpaceX в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin, сообщает Bloomberg.

Маск обеднел на 20 миллиардов долларов после участия в телешоу

Истцом выступает Кит Джонсон, который утверждает, что миллиардер Маск и его компании организовали мошенническую схему для взвинчивания стоимости криптовалюты. Джонсон утверждает, что лишился денег «из-за криптопирамиды, созданной ответчиками».

Истец требует возмещения ущерба, а также запрета Маску и его компаниям продвигать Dogecoin.

Ранее глава Tesla Илон Маск потерял более 20 миллиардов долларов после участия в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, где назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством и сообщил, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины.

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ТЕГИ:Илон Маск
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