Биткоин рухнул на 10% после достижения исторического максимума

Биткоин падал на 10% в ходе торговой сессии во вторник, 5 марта, свидетельствуют данные площадки Binance.

Криптоэксперт спрогнозировал скорый рост биткоина до $70 тысяч

По состоянию на 22:56 мск стоимость главной криптовалюты падала на 10,14% - до $60,56 тысячи.

Спустя пять минут биткоин смог отыграть часть потерь. По состоянию на 23:01 актив торговался на уровне $61,966 тысячи.

Коррекция произошла после достижения биткоином исторического максимума. На торгах 5 марта он подорожал до рекордных $69 тысяч, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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