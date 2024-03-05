Биткоин рухнул на 10% после достижения исторического максимума
5 марта 202423:27
Биткоин падал на 10% в ходе торговой сессии во вторник, 5 марта, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 22:56 мск стоимость главной криптовалюты падала на 10,14% - до $60,56 тысячи.
Спустя пять минут биткоин смог отыграть часть потерь. По состоянию на 23:01 актив торговался на уровне $61,966 тысячи.
Коррекция произошла после достижения биткоином исторического максимума. На торгах 5 марта он подорожал до рекордных $69 тысяч, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru