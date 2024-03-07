«Не для инвестиций»: Ювелирные украшения подорожают вслед на золотом

По его словам, ювелирные украшения созданы для ношения, а не для инвестиций.



«С точки зрения инвестиций лучше вкладываться в золотые слитки, а не в ювелирные украшения, так как там нет НДС и нет никаких дополнительных компонентов. У ювелирных изделий есть определенное назначение – ношение на теле. Кому-то приятно купить дорогую вещь и носить ее, зная, что она еще и прибавляет в цене. Совсем другое дело, когда человек только из инвестиционных соображений куда-то вкладывает средства. Не нужно забывать, что ювелирное изделие – в первую очередь изделие», - заключил эксперт.

Ранее Збойков в пресс-центре НСН заявил, что ювелирные компании не смогли реализовать 40% изделий в 2023 году.

