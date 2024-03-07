«Не для инвестиций»: Ювелирные украшения подорожают вслед на золотом
Как только поднимается цена на золото, через какое-то время поднимается цена и на ювелирные изделия из золота, заявил НСН Владимир Збойков.
Для инвестиций лучше рассмотреть золотые слитки, а не ювелирные украшения из золота, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
Ранее стало известно, что по данным биржи Comex, стоимость золота превысила $2145 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Драгметалл начал резко прибавлять в цене за последние несколько торговых сессий. Збойков предрек повышение цены на золотые украшения.
«Золотые ювелирные изделия подорожают обязательно, поскольку цена ювелирных изделий всегда корректируется под цену золота на бирже. Это взаимосвязанные вещи: как только поднимается цена на золото, через какое-то время поднимается цена и на ювелирные изделия из золота», - отметил собеседник НСН.
По его словам, ювелирные украшения созданы для ношения, а не для инвестиций.
«С точки зрения инвестиций лучше вкладываться в золотые слитки, а не в ювелирные украшения, так как там нет НДС и нет никаких дополнительных компонентов. У ювелирных изделий есть определенное назначение – ношение на теле. Кому-то приятно купить дорогую вещь и носить ее, зная, что она еще и прибавляет в цене. Совсем другое дело, когда человек только из инвестиционных соображений куда-то вкладывает средства. Не нужно забывать, что ювелирное изделие – в первую очередь изделие», - заключил эксперт.
Ранее Збойков в пресс-центре НСН заявил, что ювелирные компании не смогли реализовать 40% изделий в 2023 году.
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