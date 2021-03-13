Биткоин преодолел рубеж стоимости в 59 тысяч долларов
Самая популярная в мире криптовалюта - биткоин - установила новый рекорд, превысив отметку в 59 тысяч долларов на биржевых торгах.
По данным на 13:16 (мск) на бирже Binance биткоин торговался на уровне 59 374 долларов, поднявшись по сравнению с предыдущим значением на 5,81%. Портал CoinMarketCap, аккумулирующий данные более чем по 20 биржам, по состоянию на 13:26 (мск), оценил биткоин в 59 454 долларов (+ 5,01% к предыдущей цене), сообщает РИА Новости.
Криптовалюта растет в цене, начиная с конца января. Несмотря на февральские колебания, биткоин за предыдущий месяц почти в два раза увеличил свое значение, понявшись с 32 тысяч долларов в конце января.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что предполагается установить налог на операции по переводу цифровой валюты в физические активы.
«Говоря о биткоине в контексте глобальной системы, никакой возможности для отслеживания всех транзакций внутри самой сети у государства, естественно, не будет. Единственное место, где налоговое законодательство может возникать - это операции по переводу цифровой валюты в физические активы. У нас в стране использовать цифровые валюты в качестве платежа нельзя... Вероятно, эти платежи станут объектом пристального внимания налоговиков», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 908 / сут.
Умерли
91 695+475 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 868 / сут.
- Биткоин преодолел рубеж стоимости в 59 тысяч долларов
- Лукашенко высказался о фильме про его роскошную жизнь
- Bloomberg: Посол ЕС высказался о необходимости нового плана в отношениях с Россией
- Путин объяснил причину обеспечения проведения крымского референдума
- Севастополь лидирует в рейтинге регионов по росту преступности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru