Биткоин преодолел рубеж стоимости в 59 тысяч долларов

По данным на 13:16 (мск) на бирже Binance биткоин торговался на уровне 59 374 долларов, поднявшись по сравнению с предыдущим значением на 5,81%. Портал CoinMarketCap, аккумулирующий данные более чем по 20 биржам, по состоянию на 13:26 (мск), оценил биткоин в 59 454 долларов (+ 5,01% к предыдущей цене), сообщает РИА Новости.

Криптовалюта растет в цене, начиная с конца января. Несмотря на февральские колебания, биткоин за предыдущий месяц почти в два раза увеличил свое значение, понявшись с 32 тысяч долларов в конце января.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН рассказал, что предполагается установить налог на операции по переводу цифровой валюты в физические активы.

«Говоря о биткоине в контексте глобальной системы, никакой возможности для отслеживания всех транзакций внутри самой сети у государства, естественно, не будет. Единственное место, где налоговое законодательство может возникать - это операции по переводу цифровой валюты в физические активы. У нас в стране использовать цифровые валюты в качестве платежа нельзя... Вероятно, эти платежи станут объектом пристального внимания налоговиков», - сказал он.

