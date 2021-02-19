Капитализация биткоина впервые составила более триллиона долларов
Капитализация биткоина впервые превысила отметку в триллион долларов.
По данным портала CoinMarketCap, с учетом текущих котировок капитализация криптовалюты составила 1,009 трлн долларов.
Стоимость биткоина на 19:29 мск выросла до 54 151 долларов.
Аналитики объясняют увеличение цены криптовалюты заинтересованностью крупных компаний и институциональных инвесторов.
Накануне стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 52 тысячи долларов, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Лавров: Отношения РФ и ЕС разорваны «в клочья»
- Российские акции отыграли к концу недели почти все недавние потери
- Меркель назвала условие для победы над пандемией COVID-19
- Подозреваемый в госизмене россиянин арестован в Москве
- Капитализация биткоина впервые составила более триллиона долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru