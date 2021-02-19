Капитализация биткоина впервые составила более триллиона долларов

Капитализация биткоина впервые превысила отметку в триллион долларов.

По данным портала CoinMarketCap, с учетом текущих котировок капитализация криптовалюты составила 1,009 трлн долларов.

Стоимость биткоина на 19:29 мск выросла до 54 151 долларов.

Аналитики объясняют увеличение цены криптовалюты заинтересованностью крупных компаний и институциональных инвесторов.

Накануне стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 52 тысячи долларов, сообщает Ura.ru.

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