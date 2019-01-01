Биткоину пообещали новый рекордный рост
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) объяснил НСН, почему курс биткоина претерпевал изменения и вновь возвращает себе позиции.
Курс биткоина впервые с июля прошлого года превысил отметку в восемь тысяч долларов. Об этом говорят данные торгов. Отмечается, что ещё на прошлой неделе самая популярная криптовалюта торговалась ниже шести тысяч, ранее в этом году курс был близок к трём с половиной тысячам долларов.
Несмотря на скачки курса, биткоин не сдавал своих позиций, заявил в эфире НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Более того, в ближайшем будущем можно ожидать возвращения самых высоких отметок в цене на него.
«Во-первых, биткоин никуда и не уходил. Позиции по нему всегда были связаны с определёнными требованиями рынка. Сейчас он, как я и прогнозировал уже давно, выполнил многие требования рынка с точки зрения его прозрачности: это и сведение инвесторов, количество проектов, в которых используются криптоватюты. Это будет расширяться и дальше. Поэтому, я думаю, скоро мы увидим, может быть даже в этом году, преодоление психологической отметки 2017 года — биткоин превысит те параметры, которые брал тогда», — предположил Припачкин.
Эксперты, по словам собеседника НСН, воспринимают подъём криптовалют не как одноразовый хайп, а как новый виток в развитии экономики. Ситуация с распространением в мире биткоина и других криптовалют, по его мнению, во многом повторяет историю с развитием интернета.
«Бум криптовалют продолжается. Были проблемы, связанные со спекуляциями на рынке, но то, что криптовалюта продолжает развиваться и использоваться во всё большем количестве стран, это факт. Поэтому мы в РАКИБ исходим из того, что имеем дело не с бумом, а с краткосрочной экономической тенденцией перехода на новые условия существования экономики, где криптовалюты востребованы в экономических процессах. Речь идёт не о каком-то элементе игры, а о том, что идёт такой же процесс технологической революции, как мы видели с появлением интернет-компаний. Был интернет-бум, потом какие-то компании исчезли, но остались те, которыми пользуются и сейчас — Google, Amazon и так далее. Здесь то же самое. Технологический рывок, связанный с созданием системы экономики, основанной на взаимодействии платформ и цифровых профилей, он будет развиваться и дальше», — заключил глава РАКИБ.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН дал совет россиянам разбираться в криптовалютах, так как за ними экономика будущего. Таким образом он прокомментировал новость о том, что почти две трети россиян, слышавших о криптовалюте и блокчейн-технологиях, не считают их выгодными инвестициями.
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