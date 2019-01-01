Биткоину пообещали новый рекордный рост

Курс биткоина впервые с июля прошлого года превысил отметку в восемь тысяч долларов. Об этом говорят данные торгов. Отмечается, что ещё на прошлой неделе самая популярная криптовалюта торговалась ниже шести тысяч, ранее в этом году курс был близок к трём с половиной тысячам долларов.

Несмотря на скачки курса, биткоин не сдавал своих позиций, заявил в эфире НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Более того, в ближайшем будущем можно ожидать возвращения самых высоких отметок в цене на него.

«Во-первых, биткоин никуда и не уходил. Позиции по нему всегда были связаны с определёнными требованиями рынка. Сейчас он, как я и прогнозировал уже давно, выполнил многие требования рынка с точки зрения его прозрачности: это и сведение инвесторов, количество проектов, в которых используются криптоватюты. Это будет расширяться и дальше. Поэтому, я думаю, скоро мы увидим, может быть даже в этом году, преодоление психологической отметки 2017 года — биткоин превысит те параметры, которые брал тогда», — предположил Припачкин.