«Битье в литавры»: Делягин объяснил, что стоит за ростом медианной зарплаты
С ростом «медианы» повысится прожиточный минимум и количество россиян с доходами ниже него, сказал НСН Михаил Делягин.
Показатель «медианная зарплата» не отражает реальное положение дел в стране, но помогает государству рассказывать «несуразицы» о хорошей жизни, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации, депутат Госдумы Михаил Делягин.
Ранее стало известно, что по итогам третьего квартала 2021 года медианные зарплаты в России выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные представил РБК.
«Медианная зарплата – это зарплата, больше и меньше которой получают по 50% населения страны. В условиях высокой социальной дифференциации, когда у нас есть Абрамовичи и обычные люди, когда у нас, по данным страховщиков, прошлой осенью 72% населения имело доход ниже 25 тыс. рублей, то есть ниже реального прожиточного минимума, применять «медиану» невозможно для того, чтобы адекватную ситуацию показать. Но ее применяют, чтобы было просто рассказывать несуразицы о том, как хорошо мы живем», - сказал Делягин.
По словам экономиста, рост на 9% является серьезным, если имеет отношение к действительности.
«Если считать, что это реальный рост доходов, то, конечно, это много. Но нужно понимать, что у нас все еще был восстановительный рост после «коронабесия». Сейчас новая волна все это смоет. Когда начальник заходит в бар и говорит: «Всем выпивку за счет заведения». Когда государство говорит: «Вы, господа предприниматели, работать права не имеете, а зарплату платить обязаны». Простите, а каким образом, из каких действий? Государство отвечает: «А нам все равно». В условиях, когда малый и средний бизнес фактически истребляется, серьезно говорить о росте доходов немножко смешно. Кроме того, у нас традиционно занижается инфляция. Если государство не уточняет, скорее всего, речь идет о номинальной зарплате, и тогда это просто битье в литавры, чтобы скрыть падение уровня жизни. Но даже, если это рост реальный, все равно это рост восстановительный», - пояснил директор Института проблем глобализации.
Делягин также объяснил, что с ростом медианной зарплаты вырастет и прожиточный минимум, а с ним - и количество бедных.
«То, что он (показатель медианной зарплаты – прим. НСН) сейчас растет, с одной стороны, позволяет государству отчитаться о том, как замечательно растет благосостояние населения. С другой стороны, прожиточный минимум у нас сейчас рассчитывают не на основании физических данных, а как 44,2% от этой медианной зарплаты. То есть у нас вырастет прожиточный минимум, и вырастет количество людей с доходами ниже него. Но это произойдет через квартал, поскольку эти данные публикуются с большим опозданием, а отчитаться о росте благосостояния можно уже сейчас», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев рассказывал «Радиоточке НСН», что медианная зарплата в РФ сейчас чуть больше 30 тысяч рублей. По его словам, на эти деньги нормально жить невозможно.
По данным Росстата, в 2020 году медианная зарплата в организациях составила 32,4 тысячи рублей. При этом она оказалась в полтора раза ниже средней номинальной зарплаты, составившей 51,3 тыс. рублей, отмечает РБК.
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