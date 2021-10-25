«Битье в литавры»: Делягин объяснил, что стоит за ростом медианной зарплаты

Показатель «медианная зарплата» не отражает реальное положение дел в стране, но помогает государству рассказывать «несуразицы» о хорошей жизни, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации, депутат Госдумы Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что по итогам третьего квартала 2021 года медианные зарплаты в России выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные представил РБК.