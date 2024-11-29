Биржевые цены на арабику достигли новых максимумов с 1977 года
Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени они достигли новых максимумов с 1977 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:43 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,52%, до 3,312 доллара за фунт, или примерно до 7 302 долларов за тонну. В ходе торгов показатель максимально достигал 3,342 доллара, или 7 367 долларов за тонну. Показатель стал рекордом с апреля 1977 года.
Вместе с тем цена январского фьючерса на кофе сорта робуста росла на 2,57%, до 5 708 долларов за тонну.
Ранее сообщалось, что медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей. Аналитики отмечают, что за год цена на продукт выросла на 13%. Так, медианная цена растворимого кофе составила 345 рублей, зернового — 844 рубля, в капсулах — 588 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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