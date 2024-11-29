Биржевые цены на арабику достигли новых максимумов с 1977 года

Биржевые цены на кофе сорта арабика продолжают расти, на последних торгах осени они достигли новых максимумов с 1977 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:43 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,52%, до 3,312 доллара за фунт, или примерно до 7 302 долларов за тонну. В ходе торгов показатель максимально достигал 3,342 доллара, или 7 367 долларов за тонну. Показатель стал рекордом с апреля 1977 года.