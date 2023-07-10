Биржевая стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд
Цена тонны бензина Аи-92 превысила 59 тысяч рублей, тем самым обновив свой исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Согласно данным площадки, по территориальному индексу Европейской части РФ 92-й бензин подорожал на 0,49% - до 59 198 рублей за тонну.
Остальные виды топлива наоборот стали дешевле. Так, стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,05% - до 65 967 рублей за тонну, летний дизель подешевел на 0,13% - до 51 871 рубля за тонну, авиакеросин стал дешевле на 3,03% - до 63 472 рублей за тонну.
Ранее, 7 июля, бензин Аи-92 стоил на СПбМТСБ 58 912 рублей за тонну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru