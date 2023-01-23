ACER: Механизм ограничения цен на газ в ЕС не отразился на его стоимости

Отмечается, что вступление в силу этого законодательства совпало со временем, когда цены на топливо были кратно ниже, в частности, по сравнению со второй половиной прошлого года. При этом агентство не стало исключать какого-либо влияния этого механизма на финансовые и энергетические рынки в будущем.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом потолка цен на газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

