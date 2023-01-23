ACER: Механизм ограничения цен на газ в ЕС не отразился на его стоимости
Создание в Европейском союзе механизма коррекции рынка, который направлен на ограничение всплесков цен на газ, еще никак не повлияло на стоимость этого топлива. Об этом говорится в сообщении Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER).
Отмечается, что вступление в силу этого законодательства совпало со временем, когда цены на топливо были кратно ниже, в частности, по сравнению со второй половиной прошлого года. При этом агентство не стало исключать какого-либо влияния этого механизма на финансовые и энергетические рынки в будущем.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом потолка цен на газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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