Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с рублем

Криптобиржа Binance перестанет поддерживать российский рубль и не будет ставить его в торговые пары с 31 января 2024 года, говорится на сайте компании.

При этом сообщается, что пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с рублем на платформе CommEX без комиссий. Более того, до 31 января рубли можно вывести через фиатных партнеров, конвертировать их в криптовалюту или обменять на криптовалюту на спотовом рынке биржи.