Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с рублем
Криптобиржа Binance перестанет поддерживать российский рубль и не будет ставить его в торговые пары с 31 января 2024 года, говорится на сайте компании.
При этом сообщается, что пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с рублем на платформе CommEX без комиссий. Более того, до 31 января рубли можно вывести через фиатных партнеров, конвертировать их в криптовалюту или обменять на криптовалюту на спотовом рынке биржи.
Ранее стало известно, что криптовалютная биржа Binance полностью прекратит деятельность в России и продаст бизнес в РФ компании CommEX. Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправят на платформу CommEX. Биржа Binance намерена в течение следующих нескольких месяцев закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ.
Уход биржи Binance не станет критичным для россиян, так как нишу быстро займут другие конкуренты, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в интервью «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru