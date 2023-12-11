Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с рублем

Криптобиржа Binance перестанет поддерживать российский рубль и не будет ставить его в торговые пары с 31 января 2024 года, говорится на сайте компании.

При этом сообщается, что пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с рублем на платформе CommEX без комиссий. Более того, до 31 января рубли можно вывести через фиатных партнеров, конвертировать их в криптовалюту или обменять на криптовалюту на спотовом рынке биржи.

«Вакантное место займут»: Уход Binance не станет критичным для россиян

Ранее стало известно, что криптовалютная биржа Binance полностью прекратит деятельность в России и продаст бизнес в РФ компании CommEX. Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправят на платформу CommEX. Биржа Binance намерена в течение следующих нескольких месяцев закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ.

Уход биржи Binance не станет критичным для россиян, так как нишу быстро займут другие конкуренты, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в интервью «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РубльФинансыБиржаКриптовалюта

Горячие новости

Все новости

партнеры