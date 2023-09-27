«Вакантное место займут»: Уход Binance не станет критичным для россиян
Блокчейн-консультант Денис Смирнов заявил в эфире НСН, что доля российских пользователей на бирже составляла всего 6%, Binance с радостью заменят конкуренты.
Уход биржи Binance не станет критичным для россиян, так как нишу быстро займут другие конкуренты, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в интервью НСН. Он отметил, что доля российской аудитории на Binance составляла 6%.
Накануне стало известно, что криптовалютная биржа Binance полностью прекратит деятельность в России и продаст бизнес в РФ компании CommEX. Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправят на платформу CommEX. Биржа Binance намерена в течение следующих нескольких месяцев закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ. Смирнов рассказал о причинах и последствиях такого решения.
«Что касается российских пользователей, на данный момент Binance продолжает являться крупнейшей централизованной платформой для торговли криптовалютами. При этом доля российской аудитории среди всех пользователей держится на довольно невысоком уровне - около 6%, а конкуренты, которые продолжают работать с российскими пользователями, у них эта доля давно превышает 10%. Поэтому уход Binance будет заметен, но не сказать, что сильно критичен. Потому что конкуренты достаточно быстро адаптируются и займут вакантное место», - отметил он.
По его словам, о CommEX на данный момент нет практически никакой информации, компания позиционирует себя как нового игрока рынка.
«Сама биржа Binance объясняет свое решение прекратить работу несовместимостью с действующим законодательством. Вероятнее всего, это связано с санкциями и трудностями в отношениях с регуляторами на мировом уровне. Что касается компании CommEX, о ней стало известно из сообщения Binance. Пока что у компании только один пресс-релиз, в котором разработчики заявляют о том, что хотят продолжить оказывать качественные услуги для пользователей, собираются выпустить мобильное приложение и даже рассматривают вариант выпуска собственного токена. Пока здесь рано о чем-то говорить, информации о новом игроке на рынке катастрофически мало», - рассказал собеседник НСН.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи. Вместо этого планируется установить правила работы подобных структур и их учреждения, передает «Радиоточка НСН».
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